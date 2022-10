Lazio - Midtjylland, Tare: “Cancellieri? Scelta condivisa. Lo abbiamo studiato e…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Nel pre partita di Lazio - Midtjylland, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Igli Tare. Tra i vari temi affrontati, il direttore sportivo si è soffermato anche sulla scelta del mister di far giocare Cancellieri come centravanti. Ecco le sue parole: “La scelta di Cancellieri? Senza Immobile, in qualsiasi momento l'assenza è pesante, i suoi numeri non sono umani. La scelta è condivisa con il mister, abbiamo pensato che la miglior scelta fosse un esterno capace di giocare come falso nueve quindi quando si è presentata la possibilità di prendere Cancellieri l'abbiamo colta. Lo abbiamo studiato ad Auronzo e ci ha convinto per tanti motivi. Sapevamo che non era un attaccante pronto, quindi ha bisogno di tempo, di lavorare e di fiducia, a fine anno avremo un giocatore pronto per la squadra"

