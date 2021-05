Lazio, Mihajlovic ai "Soliti Ignoti": "Sei della Roma? Nessuno è perfetto" - VIDEO

Nella puntata di questa sera dei "Soliti Ignoti", Sinisa Mihajlovic ha partecipato come concorrente. L'attuale allenatore del Bologna ed ex difensore della Lazio è stato ospite del programma condotto da Amadeus su Rai 1. Nel corso della puntata, il presentatore ha chiesto a uno degli ignoti per che squadra tifasse. Alla risposta "Roma", il tecnico ha risposto: "Vabbé, nessuno è perfetto dai". Nonostante la lontananza dalla Capitale, per Sinisa è sempre derby.

