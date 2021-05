Çalhanoğlu e Hernandez regalano la vittoria al Milan, Benevento nei guai

Torna a vincere il Milan di Pioli dopo il pesante ko subito all'Olimpico contro la Lazio. Ai rossoneri basta la rete di Çalhanoğlu al 6 minuto del primo tempo e il raddoppio di Hernandez al 60' per portare a casa tre punti importantissimi che mettono nei guai e non poco il Benevento di Pippo Inzaghi. Il Milan riconquista momentaneamente il secondo posto a quota 69 punti, in attesa che domani scenda in campo l'Atalanta. I campani invece rimangono a 31, come Torino e Cagliari che però hanno una gara in meno.

Anche il City in corsa per Haaland: prima perà serve la cessione di Sterling

Juve, Pirlo: "Futuro? Ho parlato con la società, sono tranquillo"

TORNA ALLA HOMEPAGE