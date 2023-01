Lazio-Milan è la partita che ti ha fatto godere di più? La risposta di Sarri spiazza tutti

TUTTOmercatoWEB.com

Una Lazio versiopne super batte il Milan in una serata perfetta sotto i riflettori dello stadio Olimpico. Tutti pazzi per la squadra biancoceleste, dai tifosi sugli spalti a Maurizio Sarri che ha ammirato la sua macchina demolire i rossoneri di Pioli. Nel post partita su Dazn, è stato chiesto al tecnico se questa fosse la partita che lo ha fatto godere di più in quesdta stagione. Il Comandante non ha dubbi e rispoinde così: "A livello di goduria la migliore è il derby, a livello tattico oggi abbiamo fatto meglio, sicuramente è stata una delle migliori partite se non la migliore di quando sono qui".