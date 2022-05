Lazio, Milinkovic a Strakosha: “Mi mancherai”. A Leiva e Luiz Felipe… - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lucas Leiva, Luiz Felipe e Thomas Strakosha lasceranno la Lazio. La loro avventura nella Capitale è giunta al capolinea, ieri hanno disputato la loro ultima gara con l’aquila sul petto. Tra lacrime e abbracci, hanno gioito e salutato tifosi e compagni. Questi ultimi hanno dedicato loro pensieri speciali anche attraverso i social, tra questi anche Sergej Milinkovic Savic. Un pezzo della sua storia biancoceleste se ne va, insieme hanno condiviso battaglie e trofei. Tramite il suo profilo Instagram ha voluto far arrivare loro tutto il suo affetto: “Mi mancherai nella nostra stanza! 114. Ti auguro il meglio picki!” queste le parole per il portiere. Seguite dal messaggio per Leiva: “Brate è stato un grande piacere difendere insieme i nostri colori! Tutto il meglio in futuro amico mio”. E infine, a Luiz Felipe: “Papi tante battaglie insieme, ti auguro il meglio!”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, orgoglio Cabral: un gol che sa di rivalsa – FOTO

Lazio, finalmente Kamenovic: la soddisfazione sui social – FOTO