Lazio, finalmente Kamenovic: la soddisfazione sui social – FOTO

Serata da brividi quella vissuta ieri all’Olimpico dalla Lazio e dai tifosi. La ricorderanno in tanti e tra questi anche Dimitrije Kamenović. La sua esperienza in biancoceleste non è iniziata nel migliore dei modi, fino a ieri l’unico campo in cui aveva messo piede era quello dell’allenamento a Formello. Le soddisfazioni arrivano per chi ha pazienza. Si è impegnato sempre e ieri è stato ripagato per tutto questo. Mister Sarri gli ha concesso un po’ di spazio, finalmente l’esordio. Un momento che desiderava da tempo, un’emozione grande per il difensore che ha voluto condividerla anche sui social. Qualche scatto della gara e poi le parole: “Molto contento per la mia prima partita con la maglia biancoceleste! Sempre forza Lazio!”.

