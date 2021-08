Lazio, Milinkovic indispensabile per Sarri: sfiderà il Twente

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è a Marienfeld dove sta concludendo la seconda fase del ritiro precampionato. Oggi affronterà il Twente, squadra olandese, in un’amichevole. Ennesimo e ultimo test importante per i ragazzi di Sarri, la prossima volta che i biancocelesti scenderanno in campo sarà direttamente il 21 agosto a Empoli. Il gruppo sembra essersi adattato molto bene ai dettami calcistici del mister e si nota un bel feeling tra i calciatori in campo. Tra questi Sergej Milinkovic Savic, così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, si è confermato imprescindibile per Sarri. Il trio Milinkovic – Luis Alberto – Leiva convince molto Mau, che punterà su di loro anche nella partita di oggi. Nonostante le voci di mercato che ogni volta mettono in dubbio la sua permanenza alla Lazio, il Sergente sembra non farsi scalfire minimamente. Ieri ha festeggiato i sei anni con l’aquila sul petto, pubblicando un post sul suo profilo Instagram con tanto di dedica. L’ennesima certezza che fa stare tranquilli i tifosi e la società.

