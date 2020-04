Lazio, Milinkovic-Savic e l’evoluzione tattica: primo in A per duelli e falli commessi

Un’evoluzione tattica ben precisa. Sergej Milinkovic-Savic è sicuramente uno dei migliori centrocampisti in circolazione, ma da tempo - grazie a Simone Inzaghi - non è più soltanto il giocatore in grado di illuminare con la tecnica nello stretto, sfornare assist, inserirsi in area e segnare con i tiri dalla distanza. Ad oggi il serbo della Lazio è un giocatore preziosissimo anche in fase di non possesso, quasi un interditore aggiunto. Per dimostrarlo basta riportare gli ultimi due dati stilati dal portale tedesco Transfermakt che vedono Sergej in prima posizione in Serie A in due speciali graduatorie. Il gigante ex Genk è il giocatore del nostro campionato che ha affrontato più duelli a terra o aerei: ben 384, dietro di lui Gaetano Castrovilli (379) e Andrea Belotti (376). Ed è anche, soprattutto, quello che ha commesso più falli: 52, più di Rincon del Torino (50) e Okaka dell’Udinese (49). Attacca e difende, quanto è forte Milinkovic-Savic.

TRANSFERMAKT, ECCO LA CLASSIFICA DEGLI ESPULSI

CALCIOMERCATO LAZIO, DUE CENTROCAMPISTI NEL MIRINO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE