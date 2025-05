Lazio, Minotti: "È in calo e in difficoltà. Tra tutte le squadre è quella che..."

WEBTV MIXED ZONE - LAZIO, FABIANI: "SONO STATI GIORNI TRAVAGLIATI. LEGA? PIÙ DI QUALCHE DISGUIDO..." Il direttore sportivo, Angelo Fabiani, è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista per commentare non solo la vittoria della Lazio contro il Genoa, ma anche come i biancocelesti hanno vissuto e affrontato le difficoltà di questi giorni dovute... Il direttore sportivo, Angelo Fabiani, è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista per commentare non solo la vittoria della Lazio contro il Genoa, ma anche come i biancocelesti hanno vissuto e affrontato le difficoltà di questi giorni dovute... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALLA FRANCIA: "OCCHI SU UN GIOVANE DIFENSORE" CALCIOMERCATO LAZIO - Si riempie il taccuino dei possibili nuovi innesti di mercato in attesa della fine del campionato. La posizione della Lazio in classifica a maggio determinerà budget e obiettivi per l'estate, dove continuerà il ringiovanimento della... CALCIOMERCATO LAZIO - Si riempie il taccuino dei possibili nuovi innesti di mercato in attesa della fine del campionato. La posizione della Lazio in classifica a maggio determinerà budget e obiettivi per l'estate, dove continuerà il ringiovanimento della...