Lazio, missione in Brasile per costruire i talenti del futuro: i dettagli - VIDEO

A caccia di talenti per costruire il futuro. Una mini delegazione della Lazio è in partenza per il Brasile, sarà presente anche Enrico Lotito, con l’obiettivo di scovare talenti che possano essere utili al progetto biancoceleste. La legazione della Lazio sarà accolta da un grande ex, Amarildo, che con la sua opera sta aiutando il club nel lavoro di scouting e di osservazione di giovani calciatori brasiliani. Come vi avevamo rivelato in esclusiva qualche settimana fa, infatti, proprio con la regia di Amarildo è stato organizzato un torneo giovanile appositamente per la Lazio e i suoi rappresentanti in arrivo da Roma. Si chiama “Lazio Cup Sub-20” e prevede la partecipazione di quattro squadre giovanili pauliste: l’Esporte Club XV de Novembr-Pircacicaba, il Club Atletico Guaçuano, il Guaranì Futebol Clube e il Cosmopolitano Sports Ltda. Proprio nel centro sportivo di quest’ultima società si terrà il torneo che vedrà presente ovviamente la delegazione della Lazio: saranno soprattutto ragazzi nati tra il 2005 e il 2007 a sfidarsi in questa mini competizione che partirà martedì 19 marzo. Giocatori che sono quindi potenzialmente adatti a galleggiare tra Primavera e prima squadra.

LAZIO, UN'ACADEMY IN BRASILE - La collaborazione tra Amarildo e la Lazio è nata qualche mese fa, anche grazie alla volontà di Angelo Fabiani che - come rivelato dall’ex attaccante alla nostra redazione - crede molto nella crescita del settore giovanile, considerato un serbatoio indispensabile per un club come quello biancoceleste. Fabiani non ha avuto dubbi nell’affidarsi ad Amarildo per la ricerca di talenti in Brasile. Non solo nei settori giovanili, ma anche nelle squadre “maggiori”, visto che Amarildo ha il placet della società per segnalare potenziali obiettivi. Un lavoro che l’ex Lazio ha accettato con entusiasmo, attivandosi da subito e organizzando anche visite ai centri sportivi di San Paolo e Palmeiras per Enrico Lotito e la delegazione laziale. I rappresentanti biancocelesti faranno visita dunque a due dei club più importanti del paese verdeoro e assisteranno anche a diverse partite giovanili, oltre a quelle del torneo organizzato da Amarildo. Ma non finisce qui, perché il viaggio di Lotito e di alcuni dirigenti ha come obiettivo anche quello di gettare le basi per la creazione di un’Academy della Lazio in Brasile. Una base operativa che sarebbe affidata appunto alla gestione di Amarildo con il compito di formare e plasmare talenti. Un po’ come come ha fatto il Milan con Manuel Belleri che vive e lavora in Giappone per conto del club rossonero e gestisce una scuola-calcio a Tokyo. Amarildo e la Lazio invece puntano al Brasile, alla patria del calcio più bello, quello che più di ogni altro ispira l’idea di talento.

Pubblicato il 17-03 alle 20:00