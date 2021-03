Lazio, momento d'oro in casa Escalante: la sua Delfina è ora una mamma-traduttrice - FOTO

Momento d'oro in casa Escalante. Il centrocampista della Lazio, da più di dieci anni a fianco di Delfina, sta per diventare papà. Qualche giorno fa infatti la moglie ha annunciato di essere incinta di 14 settimane. Ma le belle notizie non sono finite qui. La coppia ha potuto festeggiare il termine del percorso di studi della bella argentina, diventata ufficialmente una traduttrice. Gonzalo le ha fatto le congratulazioni anche via social: "Auguri traduttrice. Tanti anni sono valsi la pena".

