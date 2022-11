Lazio - Monza, la designazione arbitrale: i precedenti

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sul sito dell'AIA sono state appena rese note le designazioni arbitrali delle gare valide per la quattordicesima giornata di andata del campionato di Serie A. La sfida tra Lazio e Monza, in programma giovedì 10 novembre alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà diretta dal signor Santoro, coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Mokhtar. Maresca sarà il quarto uomo, mentre alla VAR ci sarà Banti. Chiffi sarà, infine, l'AVAR.

L'arbitro Santoro non ha mai diretto una gara dei biancocelesti in campionato, o meglio non della prima squadra. Il fischietto siculo ha infatti un precedente con la Primavera laziale, in occasione dello 0-3 in casa del Trapani nel 2016.