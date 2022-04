Lazio, Mundingayi e quel consiglio di mercato: "Chi lo prende fa un affare"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un presente al Liverpool, ma un possibile futuro in Serie A. Diversi club continuano a trattare con Divock Origi, un giocatore che farà sicuramente la differenza, come ribadito da Gaby Mundingayi ai taccuini di Tuttosport: "Chi lo prende fa un affare. È ancora giovane, ma possiede tanta esperienza internazionale. Quando viene chiamato in causa al Liverpool da un contributo importante. E lo stima anche il ct del Belgio Roberto Martinez".