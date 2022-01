Lazio, Murgia e la Supercoppa: un ricordo indelebile per i tifosi

La Serie A ha lanciato un sondaggio tramite i suoi canali social ufficiali: “Quale momento della Supercoppa ha lasciato il segno?”. La scelta verteva su tre momenti precisi, andando in ordine cronologico: la tripletta di Andrij Ševčenko in Milan – Lazio del 2004, la rete di Alessandro Murgia in Juventus – Lazio del 2017 e infine il gol di Cristiano Ronaldo in Juventus – Milan del 2018. L’esito del sondaggio ha decretato come momento che ha lasciato il segno, il gol di Murgia. Una gara impossibile da dimenticare che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all’ultimo minuto. Ci pensò Murgia a chiuderla definitivamente a un soffio dal fischio finale, permettendo ai suoi di aggiudicarsi il trofeo. Resterà un ricordo indelebile nella mente e nel cuore dei tifosi biancocelesti.

Momenti di Supercoppa che hanno lasciato il segno #SupercoppaFrecciarossa #WeAreCalcio pic.twitter.com/oRL8JNn0vE — Lega Serie A (@SerieA) January 3, 2022

