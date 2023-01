Lazio, Muriqi: "Ero scettico, ma quando sono arrivato al Maiorca mi hanno..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

In una breve intervista rilasciata ai microfoni ufficiali de LaLiga l'ex attaccante della Lazio, Vedat Muriqi, oggi in forza al Maiorca, ha raccontato la sua vita, l'esperienza della guerra e l'approdo in Spagna. Nonostante lo scetticismo iniziale, la fiducia trovata alle Canarie gli ha dato l'opportunità di lavorare con serenità e segnare, quest'anno, 9 gol in 17 partite. Ecco le sue parole:

LA GUERRA - "I miei genitori mi raccontavano che prima della guerra si stava bene. Ricordo cosa è successo durante la guerra, è stato un periodo orrendo. Dico sempre che nessun essere umano dovrebbe vivere questa esperienza. Abbiamo lasciato le nostre case per andare in Albania. Siamo stati due mesi in una casa o meglio, una stanza con altre 50 persone. Tutti noi che abbiamo vissuto la guerra diamo molto più valore alle cose. È questa esperienza che mi ha aiutato a farmi arrivare fino a qui".

MAIORCA - "Dico sempre che prima di arrivare qui avevo dei dubbi perché avrei dovuto cambiare paese e dovevo lasciare le mie amicizie. Ma ora posso dire di aver fatto la scelta più giusta della mia vita, perché sia io che la mia famiglia siamo felici. Mi hanno fatto sentire il benvenuto dal primo momento in cui sono arrivato. Questo mi ha dato molta fiducia".