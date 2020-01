Lazio - Napoli, le statistiche del match: tabù per Inzaghi e Immobile

La Lazio attende il Napoli nella prima partita dopo il 120esimo compleanno del club. All'Olimpico la squadra di Inzaghi cercherà di abbattere l'ultimo tabù rimasto in piedi dopo le vittorie contro il Milan a San Siro e la Juventus in casa, che mancavano rispettivamente da 30 e 16 anni in campionato. Di seguito le statistiche della partita.

Sarà la partita numero 133 in Serie A tra Lazio e Napoli.

Napoli in vantaggio nel bilancio per 50 vittorie a 38, mentre 44 sono i pareggi.

Sono 66 i precedenti disputati all’Olimpico da Lazio e Napoli: 27 vittorie per i biancocelesti, 21 i pareggi e 17 successi degli azzurri.

La Lazio ha ottenuto solo 6 punti nelle ultime 14 sfide di campionato contro gli azzurri: un successo, 3 pari e ben 10 debacle.

La Lazio non batte in casa Insigne e compagni dall’aprile del 2012: l’allora squadra di Reja si impose per 3-1 grazie alle marcature di Candreva, Mauri in rovesciata e Ledesma su rigore, ininfluente la rete ospite firmata da Pandev.

Da allora 6 successi azzurri e un pari, a cui si aggiunge l’1-1 di Coppa Italia nella semifinale del 2015 anni fa.

Nella passata stagione il Napoli di Ancelotti vinse all'Olimpico 2-1: l'iniziale rete di Immobile venne ribaltata da Milik e Insigne.

L'ultima vittoria della Lazio contro il Napoli è datata 31 maggio 2015: il 4-2 del San Paolo (Parolo, Candreva, doppietta di Higuain, Onazi e Klose) regalò alla squadra di Pioli l'accesso al preliminare di Champions League.

Settimo confronto diretto tra Inzaghi e Gattuso: regna l’equilibrio con 1 vittoria per il tecnico della Lazio, 2 per quello del Napoli e 4 pareggi.

L'ultimo precedente tra i due è la semifinale di ritorno di Coppa Italia della scorsa edizione decisa a San Siro da un gol di Correa: in virtù dello 0-0 dell'andata la Lazio si qualificò alla finale, poi vinta contro l'Atalanta.

I confronti tra Inzaghi e Gattuso non sono ricchi di gol, soltanto 6 in 6 sfide.

Simone Inzaghi da allenatore non ha mai battuto il Napoli.

Nella Lazio Marco Parolo è il giocatore che ha segnato di più contro il Napoli, ben 4 i gol.

Ciro Immobile è a quota 3, he segnato lo scorso anno sia nella partita d'andata che in quella di ritorno.

Curioso il caso del bomber biancoceleste, che non ha mai battuto i partenopei in 10 sfide.

Senad Lulic ha firmato 2 reti contro i partenopei, una decisiva nella semifinale di ritorno di Coppa Italia nel 2015.

Nel Napoli Callejon ha punito la Lazio 6 volte in carriera, Insigne 4, Mertens 3, Milik 2, Allan e Mario Rui 1.

LAZIO - NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO, LE PAROLE DELL'AGENTE DI IMMOBILE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE