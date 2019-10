Lazio, nel ricordo di Paparelli: ecco lo speciale di Sky e la cena evento

Tra meno di una settimana saranno 40 anni esatti da quel tragico 28 ottobre 1979, quando Vincenzo Paparelli perse la vita in Curva Nord durante un Roma - Lazio. La triste vicenda è nota a tutti: fatale fu un razzo proveniente dalla Curva opposta che colpì in pieno volto Paparelli. In occasione della ricorrenza dei 40 anni della scomparsa del tifoso laziale, Matteo Marani ha preparato un documentario che andrà in onda in prima visione giovedì 24 ottobre su Sky Sport. Lo speciale di Marani sarà riproposto anche il giorno successivo (il 25 ottobre) in occasione della cena evento "Il calcio negli anni di piombo" che si terrà in compagnia del figlio di Vincenzo Paparelli, Gabriele e di illustri ospiti: Giancarlo Loffarelli e Antonio Baratta.

