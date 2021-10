Lazio, non c'è due senza tre: la Fiorentina e la cabala

La Lazio si rialza dopo la sconfitta di Verona e riprende il cammino con un gol di Pedro. Fiorentina battuta per la quarta volta consecutiva all'Olimpico, dove la squadra di Sarri ha un ritmo incredibile: 4 vittorie e 1 pareggio in 5 partite in questo campionato e più in generale 16 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 18 sfide. Il tecnico ex Napoli, Chelsea e Juventus ha applaudito i suoi ragazzi per l'ottima prestazione contro i viola e si è fissato l'obiettivo della continuità per raggiungere una determinata identità. Se dal punto di vista tecnico il lavoro sul campo è la strada migliore, per le statistiche il successo sulla Fiorentina è benaugurante.

SERIE VINCENTI - Nella stagione 2019-20 e 2020-21 la Lazio ha inanellato due serie vincenti abbastanza lunghe che hanno portato la squadra in un caso a lottare per lo scudetto, in un altro per il quarto posto. Nel pre-lockdown, tra ottobre 2019 e febbraio 2020, i biancocelesti fecero segnare il record di 11 vittorie consecutive in campionato, mentre tra gennaio e febbraio 2021 i successi in fila sono arrivati a 6. In entrambi i casi tutto è iniziato con la Fiorentina: la prima serie partì il 27 ottobre 2019 con il 2-1 al Franchi firmato Correa, Chiesa e Immobile, la seconda il 6 gennaio 2021 con il 2-1 griffato Caicedo, Immobile e Vlahovic. Sarri spera che sia partita la terza serie, per scalare la classifica e raggiungere con continuità la sua idea di gioco.

Pubblicato 28/10

LAZIO - FIORENTINA, LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LAZIO - FIORENTINA, LA CONFERENZA DI SARRI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO