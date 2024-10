Lazio, Noslin punta l'Empoli: il messaggio social - FOTO

Ultimo sforzo prima della sosta che concederà alla Lazio un po' di respiro dopo una settimana intensa tra campionato e Europa League. Niente riposo per i biancocelesti che, all'indomani del match vinto contro il Nizza, sono di nuovo in campo per preparare la gara contro l'Empoli, in programma domenica alle 15 all'Olimpico. Noslin ha scontato il turno di squalifica in Europa e dopo essersi reso protagonista nella partita col Torino, è determinato più che mai a ripetersi anche in quella contro i toscani. "Focus on Sunday" è il messaggio che ha scritto via social e che accompagna uno scatto in cui è ritratto in allenamento.

