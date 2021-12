Lazio Nuoto, ritorno alla Garbatella rinviato: se ne riparla il 30 dicembre

Come annunciato nei giorni scorsi, la Lazio Nuoto oggi sarebbe dovuta rientrare nella piscina della Garbatella. Roma Capitale ha convocato la società presso l'impianto per la consegna delle chiavi. Questa mattina la dirigenza si è recata davanti la piscina, ma ha trovato le porte chiuse senza "alcun soggetto delegato dall’attuale gestore alla riconsegna dello stesso". Il Dipartimento Sport di Roma Capitale ha quindi deciso di spostare la data della riconsegna al 30 dicembre alle ore 11:00. In quel caso, se non ci dovesse essere nuovamente nessuno, interverranno le forze pubbliche. La Lazio Nuoto ha pubblicato un comunicato con le parole del presidente Moroli e del vicepresidente Sterrantino.

MASSIMO MOROLI - Il presidente Massimo Moroli ha dichiarato: "Speriamo di riuscire a mettere la parola fine a questa vicenda che ci ha creato un danno enorme, economico e d’immagine. Oggi dovevamo ricevere l’impianto e invece non si è presentato nessuno dell’attuale gestore, attendiamo il 30 dicembre per chiudere questa triste e dolorosa storia. Per noi la priorità è il rispetto dell’utenza, siamo entusiasti di poter riabbracciare le persone che ci hanno sostenuto in questo lungo percorso e sentiamo il peso della responsabilità di quanto hanno subito, nonostante anche la Lazio sia una vittima in tutta la vicenda. Mi auguro per l’interesse del pubblico, per tre anni angosciato da tutte le vicissitudini di questa piscina, che si riesca finalmente a ripristinare lo stato della struttura alla situazione precedente al bando. Siamo sicuri che dopo un periodo iniziale difficile in cui avremo molti adempimenti amministrativi e assicurativi, ridaremo un grande slancio all’impianto".



DANIELE STERRANTINO - Il vicepresidente e legale della società Daniele Sterrantino ha aggiunto: "Ci auguriamo veramente che questa vicenda si concluda presto e che vi sia da parte di tutti il necessario spirito di collaborazione, perché come dice il Presidente Moroli ciò che conta più di tutti sono le tante persone per cui questa piscina rappresenta ben più di un posto dove andare a fare sport, ma un punto di riferimento sul territorio. Ringraziamo ancora una volta l'assessore di Roma Capitale Alessandro Onorato ed il Presidente del Municipio Amedeo Ciaccheri per l’attenzione mostrata su questa vicenda".