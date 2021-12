Lazio, nuovo sondaggio di Binance: in palio un premio speciale – FOTO

Il campionato si è fermato, qualche giorno di riposo in occasione delle vacanze natalizie per ricaricare le energie e ripartire più forti il prossimo anno. Binance però non si ferma, ha lanciato un nuovo sondaggio rivolto a tutti i tifosi biancocelesti e questa volta in palio c'è un premio speciale. Sarà possibile, infatti, votare sul sito di Binance la canzone per il riscaldamento che verrà messa in occasione della prossima gara casalinga contro l’Empoli. Per chi parteciperà ci sarà l'occasione di vincere un paio di biglietti per poter assistere al match in programma il 6 gennaio.

Ready, Set, Vote

Ticket Giveaway

Get your LAZIO #BinanceFanTokens ready

Choose S.S. Lazio's warm up song via Fan Voting

Win a pair of Lazio Vs Empoli tickets

Celebrate with the team in Serie A on 6th January 2022

Sign up on @binance ➡️ https://t.co/jePYIahU74 pic.twitter.com/mHveghxnyN — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 23, 2021

