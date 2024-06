Lazio, Oddi: "Assurdo criticare ora Baroni. Isaksen? Gli va data fiducia"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Sarebbe assurdo criticare ora Baroni". È il pensiero di Giancarlo Oddi sull'arrivo dell'ex tecnico del Verona a cui la Lazio ha affidato l'incarico di guidare la squadra per le prossime stagioni. "So che la sua scelta è emblematica - ha proseguito - rispetto al ridimensionamento che sta avvenendo e che non sta piacendo ai tifosi. Se dobbiamo giudicare il tecnico per la scorsa stagione, ha fatto un gran lavoro, sapendosi adattare a varie difficoltà".

Poi, soffermandosi su alcuni singoli, ha concluso: "Rovella non lo vedo come vertice basso ma come un centrocampista che può svariare per tutto il centrocampo. Samardzic è un giocatore di grande qualità. Isaksen mi piace, è un esterno come Stengs. Credo gli vada data più fiducia”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE