Lazio, Oddi: "Non arrivano segnali buoni, meglio lasciare subito"

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ore e giorni delicati in casa Lazio, in ballo non c'è solo il futuro dei calciatori ma anche quello del tecnico. Ieri e oggi Tudor, accompagnato dal suo agente, ha incontrato Fabiani e Lotito, ognuno ha chiarito la propria posizione e non resta che attendere per capire in che modo intenderanno procedere. In merito, ai microfoni di Radiosei, si è espresso Oddi. Queste le sue considerazioni dell'ex biancoceleste: "Vediamo come andrà a finire, questo è il mercato degli allenatori. L’esito di questa due giorni non è un bel segnale: Tudor vuole determinati giocatori, ma la società difficilmente riuscirà ad accontentarlo. Io penso si debba accontentare, si debba cercare di assecondare le indicazioni dell’allenatore: la società dia segnali in tal senso. Il tecnico croato comunque deve provare a fidarsi della società. Se manca però la fiducia da entrambe le parti, meglio lasciare subito. Sarri ha lasciato trapelare che se ci fossero le condizioni potrebbe valutare un suo ritorno alla Lazio. Io credo comunque che dopo le dimissioni, Sarri non voglia ritornare: la situazione è la stessa di quando ha lasciato”.

