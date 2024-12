Lazio, oggi compie gli anni Almeyda: gli auguri della società

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Il giorno di Lecce-Lazio, in programma questa sera alle 20.45, è una giornata speciale anche per la storia della Lazio. Come ricordato, infatti, dalla società sul proprio sito ufficiale, il 21 dicembre è anche il compleanno di una leggenda biancoceleste come Matias Almeyda. El Pelado, infatti, oggi compie 51 anni e puntualmente sono arrivati anche gli auguri del club:

"L’ex centrocampista biancoceleste oggi compie 51 anni. Tre stagioni con la maglia della Prima Squadra della Capitale per Matias Almeyda. Il centrocampista argentino ha disputato 93 gare con l`Aquila sul petto, realizzando 2 reti: il primo al Bologna ed il secondo, ben più famoso, in casa del Parma. In biancoceleste, tra il 1997 ed il 2000 ha conquistato sei trofei: una Supercoppa europea, una Coppa delle Coppe, uno Scudetto, due Coppa Italia ed una Supercoppa italiana".