Lazio, operazione in vista per Proto: il club cerca un sostituto

Operazione in vista per Silvio Proto. La notizia arriva dal Belgio, dove il portiere è atteso nei prossimi giorni per un intervento al braccio. Problema non da poco per il classe '83, che dovrebbe rimanere fuori per 3-4 mesi. Si tratta dei postumi della frattura rimediata nel maggio del 2014, quando indossava la maglia dell'Anderlecht. La sua squadra giocava contro il Lekeren, e uno scontro di gioco fu fatale all'arto di Proto, che non riuscì a partecipazione ai Mondiali con il Belgio. Adesso, a un anno dalla scadenza del contratto che lo lega alla Lazio, vorrebbe operarsi. Non è escluso, come rivelato da lui stesso nel corso della quarantena, che la sua carriera sia davvero agli sgoccioli.

Lazio, gli auguri speciali di Veròn a Correa - FOTO

Lazio, l'ex Belleri: "Silva sarebbe un colpo straordinario. Inzaghi? Bravo a gestire lo spogliatoio"

TORNA ALLA HOMEPAGE