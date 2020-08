Lazio, gli auguri speciali di Veròn a Correa - FOTO

Joaquin Correa oggi compie 26 anni e anche Juan Sebastian Veròn si è unito agli auguri per l'argentino. I due hanno giocato insieme all'Estudiantes e al suo esordio il 'Tucu' ha sostituito proprio la 'Brujita' in campo nel lontano 2012. L'ex centrocampista della Lazio ha ricordato quel momento attraverso una foto postata sul proprio profilo Instagram e ha colto l'occasione per augurargli buon compleanno.

