Lazio, “Ops! L’ha fatto di nuovo”: la società celebra Milinkovic - VIDEO

Prestazione di livello quella di ieri della Lazio contro lo Spezia, ma c’è qualcuno tra singoli che si è distinto più di tutti: è Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista è conosciuto per le sue giocate, un mix perfetto tra estro e tecnica. È questo che lo differenzia dagli altri e lo rende così prezioso da essere desiderato da molti. Anche ieri ha deliziato il pubblico con le sue prodezze e agli occhi dei più attenti non sarà sfuggita la sua finta. Non è nuova per il Sergente, l’aveva già sperimentata nella gara contro la Cremonese. Anche li risultato è stato garantito. La società ha voluto sottolineare la sua bravura e il suo gesto tecnico condividendo il video sui canali social ufficiali, ad accompagnare la frase: “Ops!…L’ha fatto di nuovo!”

