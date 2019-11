Lazio, Orsini: "Sassuolo? Il pericolo maggiore è il post-sosta. Su Immobile..."

Stefano Orsini, giornalista del TGR Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, soffermandosi prima di tutto sulla prova di Ciro Immobile in Nazionale: "I gol in Azzurro sono stati cercati per tanto tempo. La crisi di Immobile in casa Italia ha avuto delle conseguenze anche con la Lazio. Dare continuità in vista dell’Europeo è fondamentale, riuscire a diventare la punta titolare è davvero tanta roba. Alla base c’è una situazione psico-fisica ottimale, questa è la risposta a tutto. Per giocare con Immobile, bisogna che la squadra giochi anche in un determinato modo. Luis Alberto l’ha capito da tempo in casa Lazio, adesso è un bel vedere anche con la Nazionale. Ora la squadra sviluppa al meglio le sue caratteristiche. Sassuolo? Il pericolo maggiore è il post-sosta. Deve essere bravo lo staff, da qui a Natale ci sarà una partita dopo l’altra. Acerbi? Si è conquistato con il lavoro un posto tra i titolari di questo gruppo, credo che Mancini alterna molto a seconda delle partite. Nel gruppo c’è sicuramente, la maglia da titolare ce l’ha abbastanza incollata addosso, ma deve fare qualcos’altro per convincerlo definitivamente. Fattore Olimpico? E’ il momento di dare continuità, all’Olimpico va meglio perché questa è una squadra a trazione anteriore e in casa attacca di più. Bisogna intervenire nel mercato di gennaio con una punta ed un difensore. Altrimenti, devi gestire quello che hai ora. Bisogna riuscire ad arrivare in fondo con la stessa benzina. Correa? Qualcosa è cambiato nella maturazione di questo giocatore e nella sua considerazione. E’ giovane, stanno cambiando le cose. Sono state tante le occasioni da gol che ha avuto, se n’è mangiate tante, però ha tanta qualità ed imprevedibilità".

