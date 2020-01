Lazio, Orsini: "Sosta pericolosa? Inzaghi sta facendo un gran lavoro a Formello"

La Lazio si prepara ad inaugurare il 2020 scendendo in campo contro il Brescia. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Stefano Orsini, Caposervizio Rai del Tg3 regionale del Lazio e Responsabile dello sport della Rai: "Un po' la sosta può preoccupare, dopo le vacanze capita di avere più disattenzioni. Sono problemi che hanno tutte le squadre del campionato, in ogni caso. La Lazio però sta facendo un grande lavoro, Inzaghi sta cercando di insistere proprio su quello per evitare errori. Il Brescia non farà la partita, ma i biancocelesti devono stare attenti. Per quanto riguarda la partita saltata per la Supercoppa, è servito per arrivare più riposati alla Supercoppa. Per me è stato un bene".

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, LE PAROLE DI VERON

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE