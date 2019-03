Lazio, Papadopulo: "Poche squadre hanno la qualità dei biancocelesti. Sul derby…"

La Lazio ha già la mente alla sfida contro l’Inter a San Siro, dove riprenderà la lotta per la Champions League. L’ex allenatore biancoceleste Giuseppe Papadopulo ai microfoni di ElleRadio ha fatto il punto della situazione sul momento della squadra di Inzaghi: “La Lazio ha ripreso coscienza della propria forza, servivano questi risultati per ritrovare convinzione e raggiungere l’obiettivo che tutti noi speriamo si possa ottenere. Le azioni sviluppate dimostrano come la Lazio sia capace di esprimere un gioco spettacolare, non ci sono molte squadre nel nostro campionato con queste attitudini, la qualità di determinati giocatori fa la differenza”.

LAZIO, I SINGOLI - “Immobile in Nazionale gioca in maniera molto diversa rispetto a quanto si vede nella Lazio: è un giocatore che va lasciato più libero di spaziare sul fronte d’attacco, evitando di ritrovarsi in posizioni a lui poco congeniali. Alla Lazio ci sono più giocatori che lavorano per lui, ma anche in Nazionale il suo contributo, al di là dei gol segnati, è tangibile sotto il profilo dell’impegno. Il gol di Kean è in gran parte merito di Immobile. Lucas Leiva sta dimostrando di crescere esponenzialmente e di sapersi adattare al meglio al calcio italiano. E’ importante anche che lavorino bene quelli che gli giocano accanto, credo che nessuno poteva aspettarsi un apporto così positivo da Leiva dal momento del suo approdo in Italia, è stato eccezionale. Secondo me Francesco Acerbi rientrerà in futuro nei piani della Nazionale, è un calciatore che merita di essere preso in considerazione. Sia Chiellini sia Bonucci andranno verso un finale di carriera che per gli Azzurri renderà importante la presenza di Acerbi”.

LAZIO, INZAGHI - “Simone Inzaghi non si può che giudicare in maniera positiva, ha acquisito sicurezza in se stesso, lo dimostra anche come sta guidando la squadra in partite importanti, su tutte il derby che è stato senza dubbio uno dei suoi capolavori. La stracittadina racchiude tante componenti, la squadra sta benissimo, ora è importante mantenere la consapevolezza di essere una grande squadra perché ha le potenzialità di essere fra le tre-quattro squadre in grado di esprimere un calcio di altissimo livello in Italia”.

