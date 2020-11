Lazio, Pardo: "Muriqi? L'ho preso al fantacalcio, vorrei giocasse di più. Mi fido di Tare..."

In diretta su Twitch, piattaforma di livestreaming, Pierluigi Pardo ha parlato anche di Vedat Muriqi e di quanto mostrato nelle sue prime prove in biancoceleste. Il telecronista di Dazn ha spiegato: "Muriqi l'ho preso al fantacalcio perché ho anche Immobile. Fantacalcisticamente, mi piacerebbe giocasse di più. Mi fido di Tare, la Lazio in questi anni raramente ha sbagliato questi acquisti. Ha avuto il virus, che l'ha condizionato all'inizio. Ci mette un po' di più a entrare in forma o a crescere nella forma, proprio fisicamente. Correa sta facendo bene, di Immobile non c'è neanche bisogno di parlarne. È una notizia positiva per la Lazio che per il momento non ci sia bisogno di Muriqi".

