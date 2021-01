Lazio - Parma, Fuser: "Conservo bei ricordi. Sarà una sfida avvincente"

Il doppio ex centrocampista ha raccontato i suoi anni in biancoceleste e in gialloblù, parlando anche del match di Coppa Italia in programma giovedì.

Giovedì alle 21.15 andrà in scena l'ottavo di finale di Coppa Italia, allo Stadio Olimpico, tra Lazio e Parma. Diego Fuser, che tra gli anni 90' e gli inizi del duemila ha giocato e segnato con entrambe le maglie, ha parlato del momento dei gialloblù e della sfida di coppa, ai microfoni di ParmaLive: " Spero che con D'Aversa il Parma possa risollevarsi, ha già dimostrato di poter far bene e conosce l'ambiente. Porto dentro sia Parma che Lazio, ho dei ricordi importanti. Sarà una sfida da tutta da vedere giovedì sera ".