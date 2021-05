Lazio - Parma, Milinkovic spettatore dalla panchina - FOTO

Non potrà scendere in campo con i compagni. Milinkovic dovrà accontentarsi di guardare il match tra Lazio e Parma dalla tribuna. Il serbo è stato infatti operato dopo la frattura la setto nasale rimediata nel match di sabato contro la Fiorentina. Il Sergente però non poteva mancare per far sentire tutto il suo sostegno alla squadra come testimonia la storia postata sul suo profilo Instagram.

Lazio - Parma, Di Marzio: "Inzaghi? Sembrava tutto fatto e invece..."

Lazio, i tre punti con il Parma "per la Curva Nord" - VIDEO

TORNA ALLA HOME