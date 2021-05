Lazio - Parma, scelto l'arbitro del match: i precedenti

Lazio - Parma, gara valida per la 36ª giornata di Serie A, sarà diretta dal signor Federico Dionisi (sez. di L'Aquila). Sarà la prima volta per lui con i biancocelesti, mentre in due occasioni ha diretto gli emiliani: vittoria per 0-1 sul campo del Fano in occasione dell'11ª giornata del campionato di Lega Pro 2016/2017 e tre anni dopo in Coppa Italia in casa contro il Frosinone (successo per 2-1). Dionisi, in carriera ha invece arbitrato la Lazio Primavera in 7 circostanze (6 vittorie ed un pareggio), incrociando 5 volte Simone Inzaghi in panchina. Nell'arco di questa stagione, il fischietto classe 1988 ha già diretto quattro partite e sarà alla sua sesta partita in assoluto nel massimo campionato.

Assistenti: Sechi - Avalos

IV uomo: Giua

V.A.R.: Piccinini

A.V.A.R.: Passeri