Lazio, Parolo non teme le prove sportive: "Ogni anno ringiovanisco!"

La carta d'identità è solamente un pezzo di carta, per alcuni. Nella Lazio, Parolo ha saputo mantenere un fisico giovanile, scattante ed energico. Anche all'età di 34 anni. Il centrocampista biancoceleste si è presentato questa mattina all'Isokinetic per le consuete prove sportive. Durante le visite, Parolo ci ha tenuto a sottolineare ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3: "Ogni anno ringiovanisco, sto benissimo!". Insomma, l'età per lui non può essere un problema. Anche quest'anno è pronto a dare tutto per la sua Lazio.

LAZIO, VISITE IN PAIDEIA

LAZIO, LE PAROLE DI JONY

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE