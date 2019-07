Lazio, Jony è entusiasta: "In Serie A potrei migliorare ancora. Sono pronto..."

Manca la firma, ma ormai sembra tutto fatto tra la Lazio e Jony. Il giocatore sta per sbarcare nella Capitale e non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura: “Arrivo alla Lazio con tanta fame, è la mia più grande occasione. Quello italiano è uno dei più grandi campionati e per me rappresenta un salto importante. Al Malaga e all’Alaves devo molto, lì ho imparato tanto. Ma in un torneo difficile come la Serie A potrei migliorare tantissimo”. L’esterno, ai microfoni de El Desparrame MCF, ha continuato: “Luis Alberto? Mi farà da mentore. Ci siamo sentiti, mi ha parlato bene dell’ambiente, dei tifosi e della città”. Ora manca l’ufficialità, poi tutto sarà definito. Jony si sente già un calciatore biancoceleste.

