Calciomercato Lazio, Radu interessa in Olanda, Cina e Arabia Saudita

CALCIOMERCATO LAZIO, RADU VERSO L'ESTERO - La situazione preventivata nelle scorse settimane, sta ormai prendendo forma. Stefan Radu non fa più parte del progetto tecnico della Lazio, non è stato convocato per le visite mediche di rito e non partirà per il ritiro di Auronzo di Cadore. A dir poco una novità, dopo 11 anni. La società gli ha messo nelle mani il suo cartellino, il romeno dovrà trovarsi una sistemazione. Secondo il Corriere della Sera, su Radu la concorrenza è alta: in Italia lo vogliono Atalanta, Torino e Parma, ma l'ex Dinamo Bucarest non avrebbe intenzione di continuare nel Bel paese. Se addio deve essere, allora sarà verso campionati più ricchi. Sempre da quanto riportato dal quotidiano, le destinazioni preferite dal romeno sarebbero Cina e Arabia Saudita, ma non manca anche una tentazione dall'Europa, in particolare dall'Olanda. Il Vitesse lo ha contattato, Radu potrebbe pensarci. Al momento solo una cosa è certa: la Lazio non farà più parte del suo futuro.

