PAIDEIA - Iniziano le prime visite mediche per la Lazio - FOTO&VIDEO

Rieccoli, i calciatori. Eccola, l’inizio della nuova stagione. In Paideia arrivano i primi uomini di Simone Inzaghi per svolgere le visite mediche di idoneità sportiva. Quattro mattinate di accertamenti: oggi è il turno di Guerrieri, Proto, Luiz Felipe, Patric e Cataldi. Ai big (i più attesi sicuramente Milinkovic e Luis Alberto) toccherà domani. Mister Simone Inzaghi apre la fila. I controlli in clinica saranno seguiti dai test atletici all’Isokinetic, l’altra struttura di riferimento della Lazio. Le ferie sono finite, la preparazione comincerà nel pomeriggio a Formello: il raduno è previsto per le 17.30, alle 18 la prima seduta.

