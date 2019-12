Lazio, Patric a Cagliari con la squadra: “Felice di tornare…” - VD

Nel pomeriggio, come testimoniato dal club sui propri profili social, la Lazio è arrivata a Cagliari, dove domani sera è in programma il match contro la squadra di Maran. Nel gruppo guidato da Simone Inzaghi c’è anche Patric, tornato a disposizione dell’allenatore dopo il problema al polpaccio. Anche lo spagnolo ha trovato spazio, dunque, nell’elenco dei giocatori che lotteranno per i tre punti alla Sardegna Arena. Su Instagram ha espresso la propria gioia, pubblicando il video della partenza, e scrivendo: “Felice di essere tornato in gruppo”.

