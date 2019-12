De Rossi torna a Roma e incontra Immobile: tanti complimenti per Ciro

Ex nemici, ma anche ex compagni di nazionale. Immobile e De Rossi si sono rincontrati sabato sera a Piazza di Spagna. L'attuale centrocampista del Boca, infatti, è tornato a Roma per passare del tempo con la famiglia e gli amici di sempre. Il caso ha fatto il resto. Stando a quanto sta circolando in rete, Ciro e sua moglie Jessica stavano passeggiando proprio a due passi dal nuovo Lazio Style quando De Rossi li ha incrociati mentre era diretto al ristorante. La vecchia bandiera romanista avrebbe fatto i complimenti al bomber biancoceleste per il grande inizio di stagione, e per la nascita del piccolo Mattia. Poi i saluti e ognuno per la propria strada, dopo uno strano - ma piacevole - incontro amarcord. Tra Lazio, Roma e Italia. Di battaglie insieme, o uno contro l'altro, Immobile e De Rossi ne hanno vissute a decine.

JUVENTUS, PROBLEMA PER SZCZESNY

CAGLIARI - LAZIO, CI SARANNO 300 TIFOSI BIANCOCELESTI

TORNA ALLA HOMEPAGE