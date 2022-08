Lazio, Patric e Romagnoli davanti il primo grande test: confermarsi contro l'Inter

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Un esordio quasi impeccabile, in questo campionato, della coppia Patric-Romagnoli che, nelle settimane precedenti, portava con se molti dubbi dovuti al rinnovamento della difesa e all'adattamento ai dettami di Maurizio Sarri. I soli 4 tiri in porta e 1 gol (su rigore) subiti nelle prime due partite, invece, sono indicativi per valutare positivamente le prestazioni dei due nuovi centrali, supportati chiaramente da Lazzari e Marusic sulle fasce. Un miglioramento evidente del reparto che, però, ora si trova a dover rispondere presente anche nella prima grande sfida del campionato. Venerdì all'Olimpico arriverà l'Inter, una squadra di altissimo livello e con un attacco che non necessita di presentazioni. Contro Lukaku e Lautaro, ma non solo, Patric e Romagnoli saranno chiamati a confermare le loro prestazioni, in una partita in cui c'è poco da perdere, visto il livello dell'avversario, ma tantissimo da guadagnare. Sarri, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, chiede a loro uno sforzo in più di quanto fatto nelle uscite precedenti, servirà una concentrazione massima e la capacità di restare compatti soprattutto nelle situazioni di emergenza.

ALCUNI NUMERI - La difesa si trova davanti il primo grande esame, ma i numeri delle sfide precedenti, riportati dalla rassegna stampa di Radiosei, fanno sorridere e ben sperare Sarri e tutto l'ambiente Lazio. Patric e Romagnoli, infatti, sono tra i giocatori che hanno corso più chilometri contro il Torino: 10,944 chilometri per il primo e 10,731 per il secondo, mostrandosi come giocatori di grande movimento, ma in grado di restare uniti e vicini, chiudendo gli spazi agli avversari. Per quanto riguarda lo spagnolo, più in particolare, è lui che si è contraddistinto dagli altri per gli 83 palloni giocati (secondo in assoluto), per i 54 passaggi riusciti (terzo in questo ambito) e per la velocità massima raggiunta in uno sprint pari a 31,27 chilometri/orari (quarto rispetto ai compagni). Una coppia, dunque, nuova ma che sembra giocare insieme da tempo, una coppia che ora dovrà rispondere presente e aiutare il resto della squadra a ottenere tre importantissimi punti contro l'Inter.