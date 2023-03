Lazio, Patricia festeggia papà Luis Alberto: “Nel caso mai dubitassi…” - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Domenica speciale per Luis Alberto, non solo per il derby. È anche la sua festa oggi, come per tutti i papà. Per l’occasione, la moglie Patricia si è lasciata andare a una dedica d’amore sottolineando quanto la sua presenza sia fondamentale per i figli. Queste le parole: “Congratulazioni papi. Martina ha aspettato l'ultima partita stagionale per venire al mondo, è stata una giornata lunga e non ti sei separato nemmeno un secondo da noi sei stato quello che le ha fatto il bagno per la prima volta e non hai permesso a nessuno di fare nulla per te. Quando è arrivato il giorno di conoscere Lucas eravamo a molti chilometri di distanza tu a Roma e io a Siviglia, ti ho chiamato presto e hai combinato tutti i voli possibili per arrivare in tempo con noi Lucas è stato paziente e ti ha aspettato perché sapeva che mamma aveva bisogno di te lato hai potuto stare qualche ora con noi e ti è toccato viaggiare per giocare una partita credo che non sia necessario che ti dica quanto siamo fortunati ad averti ma nel caso mai ne dubiti voglio che tu sappia che per noi sei il miglior papà del mondo intero. Ti amiamo”.

