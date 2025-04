Lazio, Pedro a LSC: "Partita difficile per noi. Derby? Servono tutti..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sconfitta dolorosa per la Lazio, che perde 2-0 contro i norvegesi del Bodø/Glimt. Al termine della sfida l'attaccnte biancoceleste Pedro ha parlato così ai microfoni ufficiali del club:

"Partita difficile oggi per noi, non abbiamo giocato bene. Il campo non deve essere un alibi, potevamo far meglio. Abbiamo preso 2 gol, ma è ancora tutto aperto. Abbiamo bisogno del nostro pubblico per fare bene al ritorno. Ci siamo lasciati scappare un'altra opportunità, ma ora pensiamo a preparare bene le prossime due gare che sono difficilie vogliamo fare bene. Derby? Servono tutti i tifosi, non ho dubbi che saranno con noi, dobbiamo affrontare la prossima gara nel migliore dei modi".