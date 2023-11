Lazio, Pedro: "Grazie per avermi fatto rinascere. Questa squadra..."

"Mi sono trasferito in una squadra storica". Così Pedro ha descritto il passaggio dalla Roma alla Lazio nel 2021 ai microfoni di Sportitalia. La leggenda spagnola ha raccontato le motivazioni del suo trasferimento, prima di descrivere l'ambiente che ha trovato quando è approdato a Formello su invito del suo ex, e attuale, allenatore Maurizio Sarri: "Ho trovato una squadra che mi ha fatto rinascere, prendere molta energia e forza come giocatore. Mi sono sentito subito a casa in tutto e per tutto sin dall’accoglienza dei giocatori al primo allenamento. Anche i tifosi e lo staff mi hanno accolto molto bene. Per me è stato speciale e mi ha dato la giusta energia per dare il massimo. È andato tutto benissimo, non posso dire il contrario. Questa squadra è una famiglia, mi fa stare bene. Sono rinato, l’ho sempre detto, come giocatore e anche come persona. Nella storia della mia carriera mi ha fatto essere più forte":