Lazio, Pedro torna sull'addio al Barcellona: "È stata colpa dell'allenatore"

© foto di www.imagephotoagency.it

Pedro è un giocatore della Lazio dall'estate del 2021, legato ai colori biancocelesti, ma il Barcellona avrà per sempre un posto speciale nel suo cuore. È il club con cui ha vinto di più, togliendosi grandissime soddisfazioni, ma che gli ha lasciato anche un po' di delusione. Il modo in cui è stato costretto a lasciare i blaugrana non lo ha digerito e a distanza di tempo, protagonista di una chiacchierata con il giornalista Gerard Romero, ha rivelato la causa del suo addio. Le sue parole: "La mia partenza dal Barça è stata difficile perché era il club della mia vita e ci sono stato per molti anni. Il presidente era con me, ma l'allenatore non tanto. Mi piace il modo in cui me ne sono andato, con l'affetto dei miei compagni di squadra e dei tifosi. È stato un periodo incredibile per me. Giocare con Messi, Xavi, Iniesta.... Tutti loro mi hanno permesso di segnare in tutte le competizioni. Ho avuto il privilegio di vivere tanti momenti unici nella mia carriera".

L'allenatore a cui si riferisce è Luis Enrique, a lui imputa la colpa di non aver potuto proseguire la sua avventura al Barça. Non è solo questo. Quando l'attaccante lasciò il club era a un passo dal realizzare 100 reti, gliene mancava una sola per tagliare il traguardo. Pallino che purtroppo gli è rimasto e per questo, scherzando, ha raccontato: "Quando c'era Xavi, gli dicevo di portarmi a tirare i rigori e poi me ne andavo. Avevo una piccola spina nel fianco per poter chiudere questa storia".

