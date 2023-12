Lazio, Pellegrini a LSC: "Questo è un gruppo fantastico, sono orgoglioso..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Basta la prima gioia in biancoceleste di Guendouzi alla Lazio per liquidare la pratica Genoa e strappare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Al termine della gara, Luca Pellegrini, autore dell'assist per il gol vittoria di Guendouzi, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "L'importante era passare il turno e ci siamo riusciti. Sono contento di aver dato una mano alla squadra, stiamo facendo bene, ci stiamo mettendo tutto ed è quello che dobbiamo fare. I risultati ci stanno dando una "sorta" di ragione. Come dice il mister, dobbiamo cercare la prestazione perché poi il risultato arriva. Anche in emergenza ci siamo presi una rivincita".

RITORNO DA TITOLARE - "Era da tanto che non giocavo dall'inizio, sono arrivato bello stanco ma ho stretto i denti. Sono contento della prestazione di tutti. Sono stato in diversi gruppi, ma è questo è fantastico per l'aria che si respira, per come ci parliamo. Siamo un gruppo di bravi ragazzi, a volte pure troppo. Anche noi che non stiamo giocando spesso stiamo sempre sul pezzo e diamo il 100%. Sono orgoglioso di questo spogliatoio. Abbiamo stretto i denti, anche non essendo bellissimi negli ultimi minuti e con un po' di fatica, ma ci abbiamo messo voglia. Anche in Coppa Italia vogliamo andare più avanti possibile".