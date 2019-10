Lazio, Pepe su Immobile: “Non esiste solo Totti. Ciro segna ed è forte!”

Continuano a rimbalzare pareri e opinioni sul mondo Lazio. Sempre da Tiki Taka, dopo il dibattito sul quarto posto, i tre ospiti di punta del programma si sono focalizzati su Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste è in testa da solo alla classifica marcatori, e in studio Pierluigi Pardo ha chiesto un parere sulle sue prestazioni a tre grandi ex della nostra Serie A. “Su Immobile che devo dire?” - ha spiegato Vieri - “Ormai sta segnando in tutte le partite...". Ma Cassano lo interrompe: "Sì Bobo, ma rispondi alla domanda. Che significa che segna in ogni partita? Non è che se uno segna sempre è per forza un gran giocatore". A quel punto l'ex Juventus, Simone Pepe, tira una stoccata: "Va bene, però voi rapportate sempre tutto ai vostri anni. Dovete vedere il calcio di oggi, che è cambiato. Non è che esistono solo Vieri, Cassano, Totti e poi il nulla. Ci sono anche giocatori che stanno un po' più in basso, ma comunque validi. Immobile forse non sarà bellissimo da vedere, ma ad oggi è l'attaccante che segna di più, quindi non si può dire che non sia forte!".

