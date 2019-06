Lazio, Petrelli: "Inzaghi anima della squadra, giusto il confronto con la società"

La Lazio conclude la stagione con un trofeo in bacheca, ora sarà necessario preparare il prossimo campionato. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3, è intervenuto l'ex terzino biancoceleste Sergio Petrelli: "Simone Inzaghi è il puntello della squadra, tecnico e società devono sempre essere in sintonia ed è stato giusto un confronto tra le parti anche in vista del mercato: l'allenatore piacentino può lavorare meglio, conosce bene l'ambiente ma anche il presidente e il direttore sportivo".

COPPA ITALIA - "Vincere la Coppa Italia è sempre bello ed importante, anche se a volte questo trofeo viene sminuito. In questa edizione, chi ha giocato tra i biancocelesti ha sempre fatto bene e ha sfruttato la visibilità concessa dal mister. Alzare al cielo un trofeo è sempre meglio che raggiungere un determinato piazzamento in campionato".

CALCIOMERCATO LAZIO, WESLEY VICINO

LAZIO, SITUAZIONE RADU

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE