Lazio, Petrelli: “Rosa già di alto valore, ma per la Champions servono rinforzi”

Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3, l'ex biancoceleste Petrelli ha parlato di Lazio: "Nel calcio la squadra conta molto ma l’individualità di più. Ormai non si vede più l’uomo contro uomo, in tal senso il PSG è un unicum e non è un caso che sia in finale di Champions League. La Lazio dovrà affrontare questa competizione accrescendo ulteriormente il valore di questa rosa, anche se attualmente gli uomini a disposizione di mister Inzaghi sono tutti di alto profilo. Il DS Igli Tare sa dove operare, servirà inserire dei calciatori che sappiano adattarsi alla perfezione al gioco del tecnico”.