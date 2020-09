Lazio, Petrucci: "Per Kumbulla non è finita. Izzo? Piace a Inzaghi ma..."

Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, ha parlato delle mosse di mercato della Lazio ai microfoni di Lazio Style Radio: “Izzo e Kumbulla piacciono molto: il secondo era al centro del mercato e ora rischia di restare al Verona, nonostante avesse ambizioni importanti. L'Inter si è tirata fuori ufficialmente, i biancocelesti non del tutto, e non escludo che potrebbero tornare alla carica, nonostante il Verona al momento non abbia del tutto abbassato le pretese. Izzo è da tempo nel taccuino di Inzaghi, spesso la società lo ha accontentato in passato con Acerbi e Lazzari per esempio. Cosa può osteggiare l'operazione? I rapporti tra Cairo e Lotito non sono idilliaci, ma se c'è una trattativa che può giovare a entrambe le società, non è impossibile che avvenga, ma è tutt'altro che semplice. Una volta preso anche il difensore, la Lazio penserà alle uscite, e valutando le situazioni di Bastos e Caicedo soprattutto, si deciderà se intervenire ancora. La volontà della società sembra quella di avere 5 attaccanti in rosa, e se partirà l'ecuadoriano dovrebbe acquistare un altro centravanti”.

Lazio, De Cosmi: "Muriqi e Fares arricchirebbero il valore della rosa. Sorpreso da Escalante"

Lazio, Lulic vola ancora in Svizzera: ora rischia l'esclusione dalle liste

www.lalaziosiamonoi,it